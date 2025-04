Homem com mais de 40 boletins de ocorrência é preso novamente em Londrina

Uma pessoa em situação de rua com registro de mais de 40 boletins de ocorrência foi preso novamente na manhã desta quarta-feira (26) por resistência à abordagem dos policiais do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) e por ameaça a comerciantes da rua Piauí, no centro de Londrina.





De acordo com o relato de uma comerciante repassado pelos agentes, o homem estaria causando problemas desde o início da manhã em uma padaria, cuspindo em clientes e jogando objetos dentro do estabelecimento. Ainda de acordo com as informações, uma senhora teria passado mal após o homem ameaçar buscar uma faca para esfaquear os clientes pelo fato de estar com fome.

No local, o acusado teria resistido à aborgagem dos policiais e foi levado preso pelos PMs.





O mesmo indivíduo já tinha sido preso há menos de duas semanas, no dia 14 de março, em uma situação semelhante: ele invadiu uma loja localizada na rua Hugo Cabral, também no centro de Londrina, e ameaçou de agressão uma comerciante.





Pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver a ação: ele entra na loja já exaltado e pede dinheiro. Ao pedir licença ao homem, a comerciante é surpreendida com uma tentativa de agressão no rosto. As clientes que estavam no local ficaram assustadas com a atitude e chamaram a polícia.





E os casos não param por aí, já que no ano passado ele roubou uma farmácia na avenida Maringá e cuspiu na cara da comerciante. Na rua Paranaguá, ele jogou as garrafas e copos de cima de uma mesa, sempre após a recusa de auxílio", explicou.