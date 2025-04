Homem com mandado de prisão em aberto é pego com carga de 180 garradas de vinho em Bom Sucesso

O frio e a geada chegaram: confira a menor temperatura do ano em Londrina e mais 37 cidades

O frio chegou com força ao Paraná nesta terça-feira (29). Entre as 49 estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) instaladas no estado, 39 registraram a menor temperatura do ano nesta terça