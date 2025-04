Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso em Arapongas

Adolescente desaparecido no Noroeste do PR é encontrado com ajuda de óculos de visão noturna

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) localizou, na sexta-feira (18) em Terra Rica (Noroeste), um adolescente de 14 anos que estava desaparecido há mais de 30 horas. O resgate foi feito com auxílio de um óculos de visão noturna.