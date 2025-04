Homem com pedaço de madeira rouba caminhonete em Marilândia do Sul

Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (28) em Marilândia do Sul (Centro-Norte) após uma tentativa fracassada de roubo de uma caminhonete.





De acordo com a PM (Polícia Militar), uma equipe foi deslocada para atender uma ocorrência em que um indivíduo teria sido contido por populares após o crime.





No local, os policiais conversaram com a vítima, proprietária do veículo, que relatou que ao estacionar o veículo próximo a um sítio onde trabalha, na estrada dos Costas, foi abordada pelo homem, que segurava um pedaço de madeira. O criminoso deu voz de roubo e levou a caminhonete em direção à PR-538, em direção ao município de Rio Bom ( Vale do Ivaí) .





Após percorrer cerca de três quilômetros, o dispositivo anti-roubo foi ativado e o veículo parou de funcionar. Nesse momento, o acusado teria tentado fugir a pé, mas populares que já sabiam do fato conseguiram deter o homem até a chegada da polícia. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Marilânda do Sul.