Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Pena de 66 anos

Homem condenado por violência sexual contra a filha é preso em Cornélio Procópio

Redação Bonde com PCPR
15 mai 2025 às 07:58

Compartilhar notícia

Fábio Dias/EPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 47 anos foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), condenado judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a sua filha. A captura ocorreu nesta quarta-feira (14), em Cornélio Procópio, no Norte do Estado.

De acordo com a delegada da PCPR Thais Orlandini, o indivíduo possuía em seu desfavor uma pena de 66 anos 1 mês e 10 dias de prisão expedido pela Vara Criminal de Cornélio Procópio. “As investigações apontaram que ele cometeu o crime contra a própria filha entre os anos de 2015 e 2017”, explica. 

O condenado foi encaminhado ao sistema penitenciário. 

CAMINHOS SEGUROS

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.

DENÚNCIAS

A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.  Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Leia também:

Imagem
Dois são presos no Norte Pioneiro em operação da Polícia Federal contra a pedofilia
A PF (Polícia Federal) deflagou nesta quarta-feira (14) uma ação para combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
homem preso Estupro de vulnerável Cornélio Procópio PCPR
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas