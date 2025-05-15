Homem condenado por violência sexual contra a filha é preso em Cornélio Procópio

Um homem de 47 anos foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), condenado judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a sua filha. A captura ocorreu nesta quarta-feira (14), em Cornélio Procópio, no Norte do Estado.





De acordo com a delegada da PCPR Thais Orlandini, o indivíduo possuía em seu desfavor uma pena de 66 anos 1 mês e 10 dias de prisão expedido pela Vara Criminal de Cornélio Procópio. “As investigações apontaram que ele cometeu o crime contra a própria filha entre os anos de 2015 e 2017”, explica.





O condenado foi encaminhado ao sistema penitenciário.





CAMINHOS SEGUROS





A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.





DENÚNCIAS





A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.





Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.





Leia também: