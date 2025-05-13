Homem condenado por homicídio cometido na década de 1990 é preso no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, na tarde desta segunda-feira (12) em Cascavel (Oeste), um homem condenado por um homicídio ocorrido no ano de 1997.





Segundo o delegado da PCPR Regis Francisco, durante as diligências foi constatado que o condenado estava foragido no Paraguai desde aquele ano. Na data do crime, ele chegou a ser preso em flagrante, mas fugiu da unidade policial.

“Com as investigações, foi possível identificar o paradeiro do indivíduo, que teria retornado ao Brasil há poucos meses, sendo ele localizado no bairro Santo Onofre, em Cascavel”, explica.





Foi dada voz de prisão ao condenado, que foi encaminhado ao sistema penitenciário.



