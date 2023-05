Homem confessa ter matado mulher e duas crianças em Jacarezinho

Um homem de 23 anos, de acordo com a Polícia Civil, foi preso por ter confessado o assassinato de uma mulher e duas crianças em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O suspeito foi detido na última quinta-feira (25) e confessou o crime na manhã desta segunda-feira (29). Os corpos da mulher de 21 anos e de seus dois filhos, uma menina de 4 anos e um bebê de 25 dias, foram encontrados no dia 22 de maio já em estado de putrefação dentro da residência da família. O suspeito é pai da criança recém-nascida.





Caroline Fernandes, delegada da Mulher de Jacarezinho, explica que o homem sempre foi o principal suspeito do crime e que a prisão temporária dele foi expedida dois dias após a descoberta dos corpos. Segundo a delegada, a princípio ele negou o crime, mas caiu em diversas contradições durante os interrogatórios.

Durante a confissão, o suspeito relatou que ele e a mulher começaram a discutir e entraram em luta corporal por causa de uma mensagem de texto. A delegada explica que ele contou que a mãe das crianças teria jogado o bebê no chão e pego uma faca. Enquanto eles brigavam, a menina de quatro anos teria pedido para que eles parassem e a mãe teria empurrado a criança. Nesse momento, o homem teria conseguido tirar a faca da mão da vítima, mãe das crianças, e “passado no pescoço dela”.





“Ele viu que a criança de 4 anos ainda estava viva, mas amarrou os braços e as pernas dela, colocou um pano na boca e deixou lá”, explicou a delegada. A menina teria morrido asfixiada; já em relação ao bebê recém-nascido, o suspeito relatou que ele teria morrido após a mãe tê-lo jogado no chão.





