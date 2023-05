Mãe e filhos são achados mortos dentro de casa em Jacarezinho

Uma mulher de 22 anos e seus dois filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 15 dias, foram encontrados mortos na casa da família em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Na noite de segunda-feira (22), vizinhos relataram à Polícia Militar um mau cheiro vindo da residência. Ao chegarem no local, os policiais encontraram os corpos em uma cama.





A delegada da Mulher de Jacarezinho, Caroline Fernandes, ressaltou que os corpos estavam em estado de putrefação, o que indica que as mortes ocorreram há alguns dias.

Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho, que vai emitir nos próximos dias um laudo com as informações sobre as causas das mortes.





