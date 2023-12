Homem de 45 anos é baleado dentro de seu próprio quintal no patrimônio Espírito Santo

Um homem de 45 anos ficou ferido após ser baleado dentro de seu próprio quintal no patrimônio Espírito Santo, em Londrina, no Norte do Paraná. O crime foi registrado na noite desta quarta-feira (13).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) se deslocou até o local após receber uma chamada via Copom (Central de Operações Policiais Militares).

Publicidade

Publicidade





No patrimônio, os agentes encontraram a vítima baleada sentada no chão, com um ferimento na perna direita. Além do homem, estava no local seu irmão, de 37 anos.





De acordo com o irmão, que testemunhou o crime, uma caminhonete branca se aproximou da residência da vítima e, após parar em frente, um homem desceu e entrou no quintal. O irmão disse, ainda, que a caminhonete era ocupada por quatro pessoas.





Além da Polícia Militar, estiveram no local equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), que prestaram atendimento inicial à vítima e a encaminharam para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.





O autor dos disparos não foi reconhecido pela vítima nem por seu irmão e ainda não foi localizado pelos policiais.