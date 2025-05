Homem de 54 anos morre atropelado na PR-445, em Cambé

Um homem de 54 anos morreu atropelado neste domingo (25), na PR-445, em Cambé. Os veículos envolvidos na morte fugiram do local sem prestar atendimento à vítima.





De acordo com o relato da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um veículo atingiu a vítima próximo ao quilômetro 81 da rodovia. Ao cair no chão, o homem foi atingido por um segundo veículo. Os ocupantes dos dois veículos se evandiram do local sem prestar ajuda à vítima, que morreu ainda no local.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





A apuração dos fatos vai ficar a cargo da Polícia Judiciária.