Homem descumpre medidas protetivas a favor da ex-esposa e da filha e é preso em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem de 40 anos investigado pela prática do crime de descumprir medidas protetivas de urgência. A captura aconteceu nesta quarta-feira (4), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Conforme apurado, as medidas foram solicitadas com o objetivo de proteger sua ex-esposa e a filha do casal, vítimas de constantes violações.

"A operação policial foi desencadeada após a confirmação das infrações, que representavam uma grave ameaça à segurança das vítimas. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Arapongas e cumprido com êxito pela equipe policial”, explicou a delegada da PCPR Camila Costa.





O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para os devidos procedimentos legais.