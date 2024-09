Homem diz que "não vai com a cara" da vítima e a esfaqueia na perna em Apucarana

A Polícia Militar foi acionada, na manhã desta terça-feira (3), para atender uma situação de lesão corporal no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





No local, os agentes conversaram com a vítima, que disse estar saindo de sua residência quando foi surpreendido por um homem, que se aproximou com uma faca em punho, disse que "não ia com a sua cara" e o esfaqueou na perna.

Assustada, a vítima saiu correndo e foi até uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para pedir socorro. O autor da facada fugiu e, até o momento de publicação desta matéria, não havia sido encontrado.