Homem é agredido no norte pioneiro

Um homem de 36 anos foi violentamente agredido na tarde desta sexta-feira (24) no bairro Parque Aeroporto, em Jacarezinho. Leonildo Aparecido da Silva foi atendido por socorristas com ferimentos no supercílio e nunca, com suspeita de traumatismo craniano. Visivelmente embriagado, ele informou aos Bombeiros que não sabia quem tinha cometido a agressão.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, e policiais fizeram diligências no bairro para descobrir o autor da agressão. Até o momento, ninguém foi preso.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato