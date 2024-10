Homem é condenado a 32 anos de prisão por estuprar filha de dez anos no Paraná

Eclipse Solar parcial poderá ser visto em Londrina nesta quarta-feira; veja o horário de início

Um eclipse solar parcial poderá ser visto em Londrina nesta quarta-feira (2). O fenômeno terá início às 16h54 e o eclipse máximo (com cerca de 10% de obscurecimento do Sol) será às 17h40, se encerrando às 18h26, já com o Sol abaixo da linha do horizonte.