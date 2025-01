Homem é conduzido à delegacia após ser acusado de importunação sexual em Arapongas

Um homem foi conduzido à Delegacia da Mulher após ser acusado de importunação sexual, na tarde desta sexta-feira (10), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Segundo relatos da vítima, ele teria ultrapassado os limites de consentimento durante uma visita à sua residência.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita pela madrinha da jovem, que compareceu à delegacia após a jovem relatar os fatos. Segundo o depoimento, por volta do meio-dia, o suspeito apareceu na frente da casa da vítima com uma caixa de chocolates e pediu seu número de telefone "para emergências". Após isso, ele ligou para a jovem pedindo para ir até a casa e receber um abraço, o que foi autorizado.





Durante a conversa na residência, o homem fez perguntas sobre os horários de trabalho dos pais da vítima e voltou a pedir abraços. Em seguida, ele teria ultrapassado os limites, passando as mãos nos braços, cintura e pescoço da jovem, além de tocar os seios dela por baixo da roupa. A vítima, em estado de choque, afirmou não ter conseguido reagir e, após o ocorrido, procurou refúgio na casa de sua madrinha, que acionou a polícia.

Publicidade





O suspeito, localizado pela equipe policial durante rondas no bairro, alegou que tudo não passou de uma "brincadeira entre amigos". Ele foi conduzido voluntariamente à delegacia, sem a necessidade de algemas, para prestar esclarecimentos e as devidas providências legais.





O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Arapongas. A vítima está recebendo o suporte necessário. A polícia reforça a importância de denunciar qualquer tipo de violência ou importunação.