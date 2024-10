Homem é denunciado por matar filho de dez meses de idade por estrangulamento no Paraná

Um homem investigado por matar por estrangulamento o próprio filho de apenas dez meses de idade foi denunciado, nesta terça-feira (1º), pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por homicídio qualificado.





O crime ocorreu em 9 de setembro deste ano, em Tunas do Paraná (Região Metropolitana de Curitiba). A denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul, sede da comarca, já foi recebida pelo Judiciário.

De acordo com as investigações do caso, a motivação para o crime seria o choro da criança, que estava doente. A vítima não resistiu, tendo morte cerebral. Foram apontadas como qualificadoras do homicídio o motivo fútil, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o fato de o crime ter sido praticado por asfixia e por ser cometido contra criança.





Além da condenação do réu, que tem 23 anos e está preso preventivamente, o MPPR requer na ação que ele pague indenização de, no mínimo, R$ 50 mil.