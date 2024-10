Veja as mudanças de locais de votação em Londrina e região para as Eleições 2024

O eleitor ou a eleitora pode conferir se houve mudança no local de votação pelo site do TRE-PR , que divulga as mudanças conforme o município. Ainda é possível consultar o local de votação pelo portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou pelo aplicativo e-Título .

Londrina e alguns municípios da região estão entre os que tiveram alterações nos locais de votação para as eleições municipais de 2024. No total, houve mudanças em 214 lugares para votar, segundo dados do TRE-PRE (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná). Os motivos das trocas incluem obras, reformas ou falta de acessibilidade.

Veja as mudanças em Londrina e região:

Maior número de mudanças

A ZE (Zona Eleitoral com o maior número de mudanças de locais de votação é a 50ª ZE, com 40 alterações no município de Araucária (região metropolitana de Curitiba) e três em Contenda; na sequência, destaca-se a 38ª ZE de Pitanga (Centro-Sul), com 11 mudanças na cidade de Pitanga e 6, no município de Santa Maria do Oeste. Em seguida, Cascavel (Oeste), há 11 alterações, seis na 68ª ZE e quatro na 143ª ZE. Em Curitiba, são sete os locais com alteração.

Como conferir o local de votação?





Todas as eleitoras e todos os eleitores podem conferir o local de votação pelo aplicativo e-Título. Para isso, devem fazer o login, usando o CPF ou número do Título de Eleitor, e clicar na opção “Onde votar”, no menu inferior.





Com a atualização do aplicativo e-Título, que ocorreu no dia 1º de setembro, a Justiça Eleitoral convida eleitoras e eleitores a baixar a nova versão do aplicativo com o máximo de antecedência possível, a fim de evitar possíveis problemas de conexão com a aproximação do primeiro turno das Eleições 2024, no dia 6 de outubro. Não é possível baixar o aplicativo no dia da eleição.

Baixe o aplicativo e-Título no Google Play ou na App Store





Para consultar o local de votação pelo site do TSE, a eleitora ou o eleitor deve clicar na aba “Autoatendimento Eleitoral”. Basta clicar na opção 8 (Onde votar), preencher os dados solicitados e clicar em “Entrar”. Em uma nova aba, será possível consultar o nome do local, o endereço e o número da Seção Eleitoral.

Em caso de dúvida, entre em contato com as Zonas Eleitorais pelo Disque Eleitor, no número 0800 640 8400.





(Com TRE-PR)