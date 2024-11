Homem é encontrado morto dentro de residência em Cambira

Um homem foi encontrado morto na tarde de terça-feira (12) dentro de uma residência no centro de Cambira (Vale do Ivaí). A PM (Polícia Militar) foi acionada através de uma ligação para atender uma possível ocorrência de morte após um amigo ir até a casa da vítima e sentir um cheiro forte vindo do local.





Após chegar ao endereço, a equipe observou que o imóvel encontrava-se fechado com as chaves pelo lado de dentro da fechadura, além de centenas de moscas presas na janela. Com o apoio de uma escada, a PM subiu até a sacada onde foi possível visualizar um corpo de homem em óbito deitado no chão. Então, a equipe forçou a abertura da janela de blindex para ter acesso ao interior.

De acordo com a PM, a proprietária do Imóvel relatou ter trocado mensagens via whatsapp com seu inquilino na sexta-feira (8) de novembro e vizinhas da residência informaram que visualizaram o senhor no sábado (09).





A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para o local, e após constatar o óbito acionou o IML (Instituto Médico-Legal) e polícia científica para realizar a perícia.





