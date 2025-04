Homem é esfaqueado em Arapongas; suspeitos de crime são presos

Um homem foi esfaqueado em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na tarde de sábado (26). Um suspeito de crime foi preso.





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 13h30, na rua Garça-Vermelha, no conjunto Padre Chico. Quando a PM chegou ao local, a vítima já havia sido levada pela

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e seria encaminhado ao hospital, mas encontrava-se consciente, com quatro perfurações na região toráxica. De acordo com informações obtidas pelos policiais, os suspeitos seriam dois indivíduos, a pé, um deles de camiseta azul e outro, jaqueta na cor amarela, que estariam em um bar, próximo à casa do esfaqueado e, após o crime, fugiram a pé.

ignorado.





Por volta das 15h, durante diligências para localizar os acusados do crime, foi abordado um suspeito na rua Tovaçu, vila Triângulo, que já é conhecido pelas equipes por outros delitos. Depois de uma breve conversa com homem, ele confessou que teria ido a casa da vítima com a intenção de matar. Ainda durante a abordagem, ele disse quem seria a outra pessoa que participou do delito. Ambos foram presos e encaminhados com a equipe de inteligência até a delegacia de Polícia Civil para providências..