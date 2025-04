Homem é esfaqueado no abdômen em Apucarana

Um homem de 42 anos foi atendido no Hospital da Providência, em Apucarana (Centro-Norte), no início da madrugada desta segunda-feira (24) após ter sido esfaqueado no abdômen.





De acordo com a PM (Polícia MIlitar, que atendeu a ocorrência após a vítima dar entrada na instituição médica, a vítima disse que estava andando pela rua quando foi abordado, agredido e esfaqueado por outros dois homens.

Após a violência, ele teria ido até a casa de uma ex-companheira, que ligou para as equipes de urgência. Ele foi encontrado deitado na parte externa da residência da mulher. O ferido afirma desconhecer a motivação do crime.