Suposto surto psicótico

Homem é esfaqueado pelo tio da namorada durante almoço em Apucarana

Redação Bonde
08 fev 2025 às 13:14

Um homem sofreu ferimentos graves após ser esfaqueado pelo tio de sua namorada na tarde desta sexta-feira (7), em Apucarana (Centro-Norte). O crime aconteceu enquanto a família estava reunida em um almoço.


Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, o agressor se levantou repentinamente, pegou uma faca de cozinha e desferiu um golpe nas costas do rapaz. Mesmo com a lâmina danificada após o primeiro ataque, ele continuou tentando esfaqueá-lo até ser contido por familiares. Durante a intervenção, uma sobrinha do autor também ficou ferida, com lesões no braço direito e perna esquerda.

A namorada da vítima o socorreu e o levou a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Ele foi transferido ao Hospital da Providência devido à gravidade dos ferimentos. O agressor, que teria sofrido um surto psicótico, foi contido e encaminhado à UPA sob escolta policial. Após receber atendimento, ele foi levado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, junto com a faca usada no ataque.


Apesar da gravidade do caso, a vítima decidiu não prestar queixa formal contra o tio da namorada, mas afirmou que testemunharia o ocorrido na delegacia. Familiares informaram que o agressor tem problemas psiquiátricos e faz uso de medicamentos controlados.


almoço Surto ataque faca facada família
