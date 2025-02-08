Homem é espancado com cassetete por ex-funcionário em Apucarana

Um homem foi agredido com um cassetete na noite desta sexta-feira (7) enquanto confraternizava com colegas de trabalho em um bar de Apucarana (Centro-Norte). O agressor, um ex-funcionário da vítima, fugiu após o ataque.





Segundo relato da vítima à polícia, o ex-funcionário, demitido há poucos dias, se aproximou e desferiu vários golpes em seu rosto. Populares que estavam no local intervieram para impedir a continuidade das agressões e acionaram socorro.

Quando a equipe policial chegou ao local, o agressor já havia fugido. A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada ao Hospital da Providência para cuidados médicos. A Polícia Militar deslocou-se até o hospital para prestar orientações à vítima. O caso segue em investigação.



