Encaminhado ao hospital

Homem é espancado com cassetete por ex-funcionário em Apucarana

Redação Bonde
08 fev 2025 às 13:52

Freepik
Um homem foi agredido com um cassetete na noite desta sexta-feira (7) enquanto confraternizava com colegas de trabalho em um bar de Apucarana (Centro-Norte). O agressor, um ex-funcionário da vítima, fugiu após o ataque.


Segundo relato da vítima à polícia, o ex-funcionário, demitido há poucos dias, se aproximou e desferiu vários golpes em seu rosto. Populares que estavam no local intervieram para impedir a continuidade das agressões e acionaram socorro.

Quando a equipe policial chegou ao local, o agressor já havia fugido. A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada ao Hospital da Providência para cuidados médicos. A Polícia Militar deslocou-se até o hospital para prestar orientações à vítima. O caso segue em investigação.


Leia também:

Imagem
Novilha é esquartejada e furtada em propriedade rural de Marilândia do Sul
O crime foi descoberto na manhã desta sexta-feira (7), quando um funcionário encontrou os restos do animal durante uma vistoria no pasto.
Apucarana espancado com cassetete Funcionários
