Homem é espancado e morto a tiros na região leste de Londrina

Um homem foi espancado e morto a tiros, por volta das 20h desta quinta-feira (21), no Jardim Santa Fé, Zona Leste de Londrina. De acordo com a PM (Polícia Militar), moradores do local denunciaram que ele praticava furtos na região.







Os moradores ainda relataram que o autor das agressões e, em seguida, dos disparos foi uma das possíveis vítimas furtadas. Segundo os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o corpo tinha perfurações no tórax e no glúteo, o que ocasionou o óbito.