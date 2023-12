Criança de três anos morre em acidente com a família na BR-369

Uma criança de três anos morreu após um acidente envolvendo o veículo em que viajava com a família na manhã desta quinta-feira (21), na BR-369. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Voyage, com placas de São Paulo, seguia de Cornélio Procópio para Londrina quando, no km 116, entre Uraí e Jataizinho, o veículo saiu da pista e capotou.





Entre os ocupantes, uma família de quatro pessoas, estava a criança de três anos, que sofreu ferimentos graves no acidente e não resistiu aos ferimentos. Ela morreu dentro da ambulância, quando era socorrida. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais em Ibiporã e Londrina.