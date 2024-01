Homem é estuprado e tem braços e pernas amarrados em Londrina

Um homem foi estuprado e teve os braços e as pernas amarrados em Londrina na madrugada de domingo (28).





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 5h30, uma pessoa denunciou que a vítima estaria amarrada e pedindo socorro na praça em frente à casa dela. A equipe policial encontrou o homem na calçada de pé com os braços amarrados para trás e as pernas atadas com uma corda fina. Os policiais o desamarraram e questionaram o que teria ocorrido. Ele informou que estava em um bar bebendo com algumas pessoas e, depois disso, só se recorda de alguns momentos estar na praça e uma ou mais pessoas o violentando sexualmente. Ele queixou-se também de dores. Sobre os autores do crime, disse que não conhecia e não soube passar as características, nem nomes. Não estava com ferimento aparente e nem portava documentos, nem celular. Ele não se lembrava se os objetos pessoais foram levados pelas pessoas, ou se deixou em outro local.

O boletim foi confeccionado e tomada as medidas cabíveis, ainda conforme a PM.