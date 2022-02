Homem é morto a tiros no Eco Ponto do Vista Bela, em Londrina

Um homem foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira (01), no bairro Vista Bela, zona norte de Londrina. Segundo a PM (Polícia Militar), ele tinha 39 anos de idade e estava acompanhado do filho.





De acordo com o relatório da polícia, o filho contou que ele e o pai chegaram ao local conhecido como Eco Ponto, na rua Sólon Alves Rêgo, e viram que outros dois homens já estavam lá. Em certo momento, um dos homens teria chamado pelo apelido da vítima e iniciado disparos com arma de fogo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Além da PMPR, foram acionados o Siate (Serviço integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o homem não resistiu aos ferimentos. Também esteve no local uma equipe do IML (Instituto Médico-Legal). A identidade da vítima não foi revelada. A polícia ainda investiga o caso.