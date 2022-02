PCPR prende três por corrupção ativa e passiva na Casa de Custódia de Maringá

A PCPR ( Polícia Civil do Paraná) prendeu três suspeitos ligados a um grupo criminoso que praticava corrupção ativa e passiva nesta terça-feira (1). Os presos corrompiam agentes de carceragem na Casa de Custódia de Maringá, na região Noroeste do Estado. A operação contou com o apoio da Polícia Penal. Um dos indivíduos ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Investigações





As investigações foram iniciadas em março de 2021 após informações fornecidas pelo Departamento Estadual de Polícia Penal (Deppen). Elas têm o objetivo de apurar e por fim às irregularidades no sistema penal.







Durante as diligências, a PCPR apreendeu um celular na casa de um dos investigados, isso possibilitou que a equipe chegasse a novos suspeitos e novas pistas.





As investigações também levaram à descoberta de que o chefe da organização criminosa, preso na Casa de Custódia de Maringá, comprou um terreno com dinheiro derivado do crime, e colocou no nome de terceiro para ocultar a propriedade do imóvel.





(Atualizado às 19h10)