Homem é morto em confronto com a PM no fim de semana em Cambé

Um homem morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), neste sábado (26). Segundo a polícia, o suspeito dirigia um carro roubado e, após ser abordado, teria atirado contra os policiais militares, que revidaram.

O relatório da PM aponta que o homem foi visto dirigindo um Citroën C3 Air Cross no bairro Novo Bandeirantes, durante um patrulhamento da polícia. Sabendo que um veículo com as mesmas características tinha sido roubado dias antes, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), os policiais tentaram uma abordagem, mas o suspeito acelerou em uma tentativa de fuga. De acordo com a polícia, durante a perseguição, o homem teria chegado a descer do carro e apontado uma arma na direção da viatura, o que deu início a um tiroteio.

Na tentativa de escapar, o suspeito teria entrado novamente no carro e efetuado novos disparos contra os policiais militares, que responderam com mais tiros. O homem acabou sendo alvejado e morreu no local.





Segundo a PM, o socorro médico foi acionado, mas não chegou a tempo de salvar o homem.





Posteriormente, os agentes confirmaram que o carro dirigido pelo suspeito tinha sido roubado. Além da recuperação do veículo, os PMs ainda fizeram a apreensão do revólver calibre 38 e de quatro munições intactas que estavam com o homem. A idade e a identidade da vítima não foram divulgadas.