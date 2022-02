Ônibus do FC Cascavel é atacado com pedras após partida com o Maringá

O ônibus com a delegação do FC Cascavel foi atacado com pedras quando deixava o estádio Willie Davids logo após a partida contra o Maringá, pela décima rodada do Campeonato do Paranaense, neste sábado (26).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No Twitter do FC Cascavel, a equipe informou que um boletim de ocorrência foi registrado e tudo foi fotografado e documentado para ser apresentado na Federalão Paranaense de Futebol e na Polícia Civil.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"A diretoria do Futebol Clube Cascavel repudia veementemente esses atos cruéis e injustificados. Sabemos que estes poucos que fizeram isto não representam a torcida e os cidadãos de Maringá", publicou a equipe no Twitter.





De acordo com informações oficiais publicadas nas redes sociais do time, torcedores rivais arremessaram várias pedras contra o ônibus da equipe e duas delas atingiram o vidro traseiro do veículo. "Por sorte, nenhum jogador ou membro da nossa comissão técnica se machucou. Mas, o susto foi enorme", diz trecho de uma das postagens.





A equipe destaca que esta não foi a primeira vez que foi atacada por torcedores em Maringá. "No ano passado, já enfrentamos situação parecida. E, mesmo com todo o risco envolvido, não havia nenhum policial ou qualquer tipo de escolta para garantir a segurança do time."

Continua depois da publicidade





"Independentemente do resultado da partida, que foi disputada de forma justa e com fair play, não podemos aceitar que isso aconteça com um clube profissional de futebol. Vimos durante a semana situação similares se repetirem com outros clubes do Brasil, como o Bahia e o Grêmio, e não vamos aceitar que a violência tome conta do futebol", reforça o FC Cascavel.





LEIA TAMBÉM:

Ônibus do Bahia é atingido por bomba e três jogadores ficam feridos







O time finaliza a nota oficial declarando que espera que as autoridades policiais e os responsáveis pelo futebol tomem providências para não deixarem que episódios como esse se tornem rotina e coloquem em risco as vidas e segurança dos atletas.





Veja fotos do que houve com o Cascavel neste sábado (26):