Homem é parado por motociclistas, feito refém e tem caminhonete roubada no Vale do Ivaí

Um homem foi vítima de roubo ao ser "parado" por motociclistas em um estrada íngrime próximo à fazenda onde mora em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, na noite desta segunda-feira (19).





Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia uma Fiat Toro quando, ao passar pela estrada, viu dois homens mexendo em uma motocicleta que estava atravessada na via e reduziu a velocidade do veículo. Havia, também, uma outra motocicleta ao lado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No momento em que parou o carro, o homem foi surpreendido por um homem, que abriu a porta do passageiro e apontou um revólver em sua direção, dizendo que queriam a caminhonete e dinheiro.





A vítima disse ao criminoso que não tinha dinheiro consigo e o suspeito foi até a porta do motorista, mandando o homem descer. Os suspeitos contaram à vítima que estavam ali porque estavam planejando ir até a fazenda para roubar a caminhonete e todo o dinheiro que há no imóvel.

Publicidade





Na sequência, outros dois homens chegaram no local do crime e os dois primeiros foram embora com a caminhonete. Um outro criminoso saiu com uma das motocicletas e outro ficou no local mantendo o homem refém, com a arma apontada para sua cabeça.





Segundo a vítima, os criminosos usaram capacete o tempo todo e, por isso, não reconheceu nenhum dos suspeitos.

Publicidade





Alguns minutos após manter o homem refém, o último acusado pegou a motocicleta que havia ficado no local e saiu. Antes, porém, disse que iria voltar ao local e disse para o homem não sair dali.





A vítima, então, foi a pé até sua casa, o que representa uma distância de, aproximadamente, oito quilômetros. O homem afirmou não ter pedido carona por medo de encontrar um dos assaltantes.





Segundo homem, a caminhonete não tinha rastreador e não havia outros bens dentro do veículo.





Até o momento de publicação dessa matéria, nenhum criminoso havia sido identificado ou localizado.