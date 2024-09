Homem é preso acusado de estuprar e produzir pornografia contra a enteada de 13 anos em Querência do Norte

Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (12) acusado de estuprar e produzir conteúdo de pornografia contra a enteada de 13 anos em Querência do Norte (Noroeste).





A prisão preventiva ocorreu durante operação da PCPR (Polícia Civil do Paraná), com apoio da PMPR (Polícia Militar do Paraná).

Segundo a delegada da PCPR Iasmin Dias Gregório, o indivíduo é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil praticados em 2022 contra a própria enteada, de 13 anos.

“A Polícia Civil reforça o comprometimento para a população de Querência do Norte e se coloca à disposição para eventuais denúncias e informações a eventuais crimes que vêm acontecer naquela região”, ressalta.





O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Além da prisão preventiva, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão referentes ao crime de homicídio que vitimou Adilson Vieira dos Santos, 52, ocorrido em 2023.





Os policiais civis e militares apreenderam celulares que serão encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento da investigação.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que ajudem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 3425-1070 diretamente à equipe de investigação.