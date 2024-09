Bazar no santuário arrecada recursos para Casa de Apoio de Londrina

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova (área central de Londrina), sediará um bazar beneficente que será realizado no dia 14 de setembro e irá arrecadar recursos para as obras de construção da nova sede da Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, localizada no Jardim União da Vitória (zona sul). O bazar, que acontecerá das 8h às 12h, terá produtos de artesanato confeccionados na casa de apoio, além de alguns itens apreendidos e doados pela Receita Federal, como smartphones e brinquedos.





“Nós abrimos as portas do Santuário para nossa igreja irmã, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, no km 9, na zona sul de Londrina, território onde se localiza a casa de apoio. Aqui no Santuário, o bazar poderá chegar a um público diferente do que normalmente chega, potencializando a ajuda que podemos oferecer às atividades sociais”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

A Casa de Apoio Madre Gertrudes é um centro social administrado pelas Irmãs Salesianas junto com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida Km 9, a Paróquia São Vicente de Paulo e a Cáritas Arquidiocesana.





A casa de apoio oferece, para a comunidade do União da Vitória, cursos de costura, crochê, pintura e tecido, panificação, aulas de capoeira para crianças, violão e balé. E alguns desses produtos confeccionados estarão no bazar, que comercializará shorts para crianças, panos de prato, tapetes e toalhas, bolsas de tecidos e crochê, vidros decorados, biscoitos e doces, além de produtos apreendidos pela Receita Federal, como smartphones da Xiaomi, vendidos a partir de R$ 690, e brinquedos mais simples, alguns a partir de R$ 10 reais. Todo o recurso arrecadado será destinado à construção da nova sede da casa de apoio em um terreno doado pela prefeitura.





