Homem é preso ao ser flagrado com 26 pés de maconha que plantou no quintal em Cambira

Um homem foi preso ao ser flagrado com 26 pés de maconha que plantou no quintal de casa em Cambira (Vale do Ivaí) nesta terça-feira (10).





Segundo a PM (Polícia Militar), houve denúncia de que em uma residência no bairro Rafaela II havia plantação de alguns pés de maconha. Uma equipe policial fez uma incursão em uma plantação de soja ao fundo de casas que seraim suspeitas e viu uma grande árvore de maconha que havia, aparentemente, acabado de ser cortada.

Foi identificado o imóvel em que a planta estava e, com autorização da proprietária, os policiais entraram e abordaram quatro pessoas, que não portavam ilícitos. Um indivíduo disse que os pés de maconha seriam dele, por ser usupario e, depois de ter feito a trituração da droga para uso, jogou sementes no quintal onde cresceu a árvore.





Em buscas no cômodo em que ele estava, foram apreendidos 26 pés de maconha. O detido e as plantas foram encaminhados para a 17ª SDP (Subdivisão Policial) de Apucarana (Centro-Norte).