Homem é preso após ameaçar esposa e adolescente grávida em Ibiporã

Viaduto da PUC, em Londrina, terá trafego normalizado a partir da terça-feira

De acordo com informações do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), o trafégo de veiculos do Viaduto da PUC (Região Norte de Londrina), localizado na BR-369, deverá ser totalmente normalizado a partir da próxima terça-feira (01)...