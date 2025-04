Homem é preso após ameaças de morte à mãe em Apucarana

Um homem de 45 anos foi preso no início da madrugada desta terça-feira (29), no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, após proferir ameaças de morte para a mãe, uma idosa de 73 anos. De acordo com a PM (Polícia Militar), uma equipe foi chamada para atender um caso de violência doméstica e familiar.





No local, eles conversaram com a vítima, que disse que seu filho, um homem de 45 anos, teria chego na residência embriagado e começado a ofende-lá com diversos xingamentos, além de ameaça-lá de morte dizendo que iria colocar fogo na casa. O homem também é usuário de drogas.

Segundo a polícia, o fato é recorrente, já que diversos boletins de ocorrência registrados em nome do homem pelo mesmo crime. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Apucarana.