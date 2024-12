Homem é preso após dizer a funcionário que 'lugar de preto é na senzala', no Oeste do PR

Um homem foi denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná), neste domingo (29), após cometer injúria racial e tentar agredir o funcionário de um restaurante em Nova Santa Rosa (Oeste). O caso aconteceu no início da madrugada do último sábado(28), e o homem foi preso em flagrante.





Segundo boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil, o denunciado consumiu o equivalente a R$ 70 no restaurante, mas não tinha dinheiro para pagar a conta. Ao ser abordado por um funcionário do estabelecimento, tornou-se agressivo e passou a desacatá-lo com frases ofensivas, como “não gosto de preto”, “preto comigo é só no braço” e “lugar de preto é na senzala”.

Ele também teria tentado agredir a vítima com socos, mas ela conseguiu desviar-se dos golpes. Nem com a chegada da polícia ele se acalmou, acrescentando: “não gosto de preto e ninguém vai me fazer gostar”. O acusado falou aos policiais que tinha saído da prisão havia 15 dias e que não tinha endereço certo.





A pena para injúria racial é de reclusão por até cinco anos e multa. A agressão física grave também pode ser punida com reclusão de até cinco anos, diminuída de um a dois terços no caso, por ter sido tentada e não consumada por circunstância alheia à vontade do agressor.