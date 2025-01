Homem é preso após furtar bolsa de motorista na Rodoviária de Londrina

Um homem foi preso pela Guarda Municipal após ter furtado a bolsa de um motorista de ônibus, no terminal rodoviário de Londrina, na noite da última segunda-feira (20). Imagens de segurança do terminal registraram o momento do furto.





A Guarda Municipal foi acionada por volta das 21h para atender uma ocorrência de furto no terminal rodoviário de Londrina. O solicitante, motorista de uma empresa de ônibus, relatou que teve sua bolsa furtada com todos os seus pertences, inclusive a chave do seu carro, após desembarcar do ônibus que veio de Paranacity.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Imagens das câmeras de segurança da plataforma da rodoviária conseguiram registrar o momento em que o suspeito desembarca do ônibus no qual o motorista estava, e em seguida pega a mala e sai do prédio. Com as informações, os guardas municipais realizaram ronda ostensiva pelo entorno para procurar o homem.





Com apoio fundamental das câmeras da central de monitoramento da Guarda Municipal, que vigiam a região central, as viaturas envolvidas na ocorrência conseguiram localizar o homem na avenida Leste-Oeste, esquina com a rua Niterói. Imediatamente, ele recebeu voz de abordagem e confessou que havia feito o furto e que teria escondido alguns dos pertences na Praça Tomi Nakagawa para buscar depois. Os guardas foram até a praça e conseguiram localizar e recuperar os objetos.





Depois, os guardas consultaram o nome do suspeito no sistema e identificaram que ele estava foragido da Justiça. Devido aos fatos ele foi encaminhado para Central de Flagrantes da Polícia Civil.





Leia também: