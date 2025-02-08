Pesquisar

10 kg de fios de cobre

Homem é preso após furtar fiação elétrica e tentar fugir em Apucarana

Redação Bonde
08 fev 2025 às 12:18

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (7) após furtar cerca de 10 kg de fios de cobre na Vila Nova, em Apucarana. O crime foi flagrado por policiais militares, que realizavam patrulhamento na região.


De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi visto arrastando os fios furtados e carregando uma mochila preta. Ao perceber a aproximação da equipe, ele abandonou os objetos e tentou fugir, correndo por um terreno com matagal e pulando muros de residências.

Os policiais fizeram um cerco e conseguiram capturá-lo. Com ele, foram encontradas ferramentas como uma serra e um alicate, utilizados para cortar os fios.


O homem, que já possui antecedentes por furtos, foi algemado e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP), junto com o material apreendido.


Apucarana homem fiação fiação elétrica furto
