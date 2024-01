Homem é preso após polícia flagrar pessoas em situação de rua roubando residência em Londrina

Um homem de 41 anos foi preso após agentes da PMPR (Polícia Militar do Paraná) serem acionados por uma denúncia de furto em uma residência no bairro Champagnat, em Londrina, na manhã desta segunda-feira (8).





De acordo com a Polícia Militar, policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até a casa e encontraram o portão aberto, com o cadeado estourado no chão. Os agentes, então, entraram no imóvel e avistaram o suspeito tentando estourar a fechadura de uma das protas com um pé de cabra e uma chave de fenda.

Os policiais deram voz de abordagem e não encontraram nada nos bolsos do homem. Em contato com vizinhos do imóvel, os agentes foram informados que a residência havia sido furtada durante a madrugada.





A Polícia Militar teve acesso às câmeras de segurança e viram que algumas pessoas em situação de rua furtaram pneus, uma motocicleta e um carrinho cheio de objetos.





Os agentes questionaram o homem sobre o local onde os objetos estariam escondidos, mas o suspeito disse não querer revelar por medo de sofrer represálias. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.