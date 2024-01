Caminhonete de idoso achado morto no Rio Tibagi é encontrada na Zona Norte de Londrina

Na tarde desta segunda-feira (8), a caminhonete da vítima achada morta no Rio Tibagi, em Jataizinho, no último sábado (6), foi encontrada no Residencial do Café, bairro da região norte de Londrina.





O corpo de Roque Miguel Bronqueti, de 72 anos, morador de Wenceslau Braz, foi encontrado com as mãos e pés amarrados. De acordo com a polícia, além do veículo, outros pertences e valores em dinheiro tinham sumido da residência da vítima. A companheira de Bronqueti permanecia desaparecida.

O delegado Huarlei Augusto de Oliveira Chaves, de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, explica que no final da tarde do último sábado (9) recebeum a informação de que Bronqueti estava desaparecido.





Poucas horas depois, a equipe foi informada de que um corpo havia sido encontrado à margem do Tibagi, em Jataizinho, a cerca de 190 quilômetros de Wenceslau Braz, que foi identificado como sendo de Bronqueti. A vítima estava com os pés e mãos amarrados.

Nesse momento, segundo o delegado, a linha de investigação deixou de ser de um desaparecimento para um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.





“Uma das filhas da vítima entrou na casa e sentiu falta de pertences pessoais, de televisão, de uma quantia monetária e também de sua caminhonete, uma Nissan Frontier laranja”, explica.





Chaves afirma que a casa da vítima foi periciada e agora aguarda laudos. Já em relação à morte de Bronqueti, o laudo indicou que o idoso morreu por asfixia mecânica por afogamento. “Talvez essa seja a razão de as mãos e os pés dele estarem imobilizados”, detalha.





