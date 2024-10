Homem é preso com 2 mil celulares avaliados em R$ 1, 8 milhão na PR-082 em Rondon

Um homem foi preso ao ser flagrado transportando 2 mil celulares avaliados em R$ 1, 8 milhão na PR-082 em Rondon (Noroeste), segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual).







Uma equipe policial estava em patrulhamento na PR-082 quando, no quilômetro 507, por volta das 8h, aproximou-se da viatura uma Fiat Fiorino visivelmente com excesso de peso. Ao ocorrer a abordagem e solicitação da abertura do compartimento de carga, ainda conforme a PRE, foram constatadas várias caixas com telefones oriundo do Paraguai sem o devido desembaraço aduaneiro.

O condutor relatou à PRE que pegou a carga no estado do Mato Grosso do Sul e levaria até Maringá (Noroeste), e receberia R$ 3.000 pelo frete.





A carga e o veículo foram entregues na Receita Federal de Maringá e o preso encaminhado para a Polícia Federal.