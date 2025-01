Com Anitta 'depravada', Virada da Globo dá o triplo de audiência de show evangélico do SBT

O Show da Virada do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, exibido pela Rede Globo entre as 22h30 de 31 de dezembro e as 2h30 de 1º de janeiro deu o triplo de audiência do show evangélico Vira Brasil, exibido no mesmo horário pelo SBT. De acordo com dados do Kantar Ibope Media, a atração global, que teve como destaque a cantora Anitta, registrou 9.4 pontos em São Paulo. A emissora da família Abravanel marcou 2.8 pontos. Cada ponto equivale a 253,3 mil domicílios.





O Vira Brasil é um festival de música gospel da Primeira Igreja Batista da Lagoinha e neste ano foi apresentado por Nadja Haddad e Yudi Tamashiro.





Já o Show da Virada contou com a presença de diversos repórteres da Globo, que também mostraram os shows nas capitais mais tradicionais do país. A primeira parte da apresentação foi estrelada pela cantora Ivete Sangalo. Após a virada de 2024 para 2025 e o show de fogos de 12 minutos, Anitta dominou o palco e trouxe as suas músicas de conteúdo sexual e empoderamento feminino. Alguns momentos, inclusive, foram censurados pela emissora carioca.