Homem é preso com objetos furtados de loja da região central de Londrina

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (7) na Rua Bahia, suspeito de ter furtado dois hidratantes e uma faca em uma loja na Avenida Rio de Janeiro, no centro de Londrina.





De acordo com a PM (Polícia Militar), uma equipe policial estava na Rua São Vicente, prestando apoio à equipe de bicicletas, quando ouviu pessoas avisando que havia ocorrido um roubo e o suspeito estaria na Rua Bahia. Na chegada dos policiais, a equipe se deparou com o agente de prevenção de uma loja segurando o suspeito do furto.

Os policiais não encontraram nada de ilícito com o detido, de 26 anos, porém, na sacola que em ele carregava, estavam a faca furtada da loja e dois hidratantes corporais da marca Dove. Ao ser questionado sobre a procedência dos itens, confessou ter furtado a faca, mas negou a origem dos hidratantes.





Ele não apresentou nota fiscal ou comprovante de compra e só tinha com ele o valor da passagem de ônibus. Assim, foi dada voz de prisão e, juntamente com os produtos, encaminhados para a Polícia Civil.