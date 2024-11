Homem é preso e multado em Arapongas por tráfico de aves

Um homem foi preso e multado na terça-feira (5) em Arapongas (região metropolitana de Londrina) por tráfico de aves.





De acordo com a PM (Polícia Militar) Ambiental, após denúncias de tráfico de aves devido as prisões com o objetivo de combater esse crime, o juizado especial criminal de Arapongas emitiu mandado de busca e apreensão para averiguação dos fatos. Nos locais fiscalizados pelas equipes Roram (Rondas Ostensivas Tático Móvel), 1º Pelotão da 3ª Companhia e apoio da equipe da 2ª Companhia, foram encontrados dois filhotes de papagaio prontos para venda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O acusado teria adquirido cinco espécimes que foram trazidas do estado do Mato Grosso do Sul e já teria vendido três em Londrina. O autor confirmou à PM que adquiriu os filhotes de papagaio por R$ 300,00 cada um e estaria vendendo a R$ 500,00.

Publicidade





Além dos filhotes, ainda foram recuperadas mais 31 aves nativas mantidas em cativeiro, incluindo uma ave da espécime Pixoxó qual está em extinção. O responsável foi autuado e encaminhado a 22ª SDP (Subdivisão Policial) de Arapongas. As aves foram destinadas ao hospital veterinário da Unifil de Londrina.





Houve ainda cinco autos de infração no valor de R$ 35.500,00.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.