Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Londrina

Um homem de 40 anos suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (31) em Londrina.





O crime aconteceu ainda na quinta-feira quando a criança chegou da escola e o suspeito, que mora no mesmo prédio, estava aguardando-a na área comum do condomínio. De acordo com a delegada da PCPR Kelly Brasil, nas imagens das câmeras de segurança do condomínio, foi possível visualizar a criança entrando no apartamento do suspeito e saindo cerca de uma hora depois.

“Quando a vítima saiu do apartamento, o suspeito apareceu trajando somente uma roupa íntima ao abrir a porta e ficou olhando a vítima sair. Cabe ressaltar que o investigado responde a outro inquérito policial por estupro de vulnerável”, explica.





A delegada ainda disse que, em razão da rápida notificação da violência sexual, foi possível que a equipe da PCPR atuasse de forma imediata, realizando diligências que culminaram com a prisão em flagrante do homem horas depois do crime.

“São muito importantes as denúncias à polícia imediatamente após o conhecimento sobre o abuso cometido contra a criança ou adolescente, pois toda a atuação estatal em prol da proteção da vítima e da repressão do crime se torna mais efetiva”, completa.





O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.