Homem é preso em flagrante por torturar a esposa no Noroeste do Paraná

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná por torturar sua própria esposa, em Terra Rica (Noroeste), nesta terça-feira (1°).





De acordo com as investigações, o crime teve início após o autor demonstrar ciúmes de um comentário feito em uma foto publicada pela vítima em uma rede social. Durante toda a madrugada, ele teria agredido a mulher de diversas formas, além de gravar vídeos da tortura com seu celular.





De acordo com o delegado José Júlio Bolzani, pela manhã, o homem saiu para trabalhar, momento em que a vítima conseguiu ir até o hospital para pedir ajuda. A equipe foi acionada e, ao ouvir o relato da vítima, identificou a gravidade das agressões.

“A mulher apresentava múltiplas lesões pelo corpo, incluindo fratura no punho, ferimentos na face, no pescoço e nos olhos. Com base nas investigações, os policiais civis localizaram e prenderam o agressor em seu local de trabalho”, explica.





A autoridade policial autuou o indivíduo pelo crime de tortura qualificada por lesão corporal de natureza grave. O caso segue sob investigação. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.