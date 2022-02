Homem é preso em flagrante tentando furtar lápide em cemitério de Londrina

Um homem foi preso em flagrante furtando lápides e danificando túmulos no Cemitério Municipal Padre Anchieta, na zona leste de Londrina, no final da tarde desta quarta-feira (02).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a GM (Guarda Municipal de Londrina), ele foi visto tentando arrancar a tampa de um túmulo com uma talhadeira, por volta das 18h30. Imediatamente, o suspeito foi abordado e recebeu voz de prisão. Com ele, os guardas encontraram uma sacola com 26 parafusos e duas placas pequenas de bronze. Os agentes da GM ainda fizeram uma vistoria e identificaram alguns danos em outros túmulos. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O crime teria sido o segundo do dia no cemitério. De acordo com a GM, foi registrada uma ocorrência de arrombamento e furto no mesmo local no início da manhã desta quarta-feira. Com isso, as equipes da Guarda intesificaram as rondas em torno do cemitério e conseguiram prender o suspeito em flagrante no final da tarde. A polícia ainda vai investigar se o homem que foi preso é o responsável pelas duas ocorrências.