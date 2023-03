Homem é preso em Londrina após derrubar e chutar o rosto da ex-namorada em posto de combustíveis

Um homem de 31 anos foi detido após agredir a ex-namorada e a ameaçar de morte ela e testemunhas que a auxiliaram contra o suspeito em um posto de combustíveis na Avenida Brasília, no Parque Lindoia, em Londrina, nesta quinta-feira (2). A Polícia Militar considerou a situação como tentativa de feminicídio.





Segundo o relato da PM, os oficiais chegaram no posto, após serem chamados pela ex-namorada, no momento em que o suspeito acuava a ela e uma funcionária. No momento da abordagem, o homem estaria agressivo e desacatou os policiais.

Testemunhas relataram aos policiais que o homem derrubou a vítima da cadeira e passou a agredi-la com chutes pelo rosto e pelo corpo. Imagens do circuito de segurança mostram a mulher sentada, com o homem ao seu lado, em pé, na presença de dois funcionários. No momento em que eles se afastam, ele desferiu um chute contra o rosto da mulher, que caiu da cadeira, e passou a ser agredida no chão. Dois funcionaŕios homens se aproximam e afastam o agressor da vítima, que é socorrida por outra funcionária. Neste momento, o agressor também teria ameaçados de morte os trabalhadores.