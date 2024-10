Homem é preso no Norte do Paraná por transportar cigarros eletrônicos, drogas e anabolizantes

Policiais rodoviários estaduais apreenderam, no último sábado (28), mais de 16 mil cigarros eletrônicos, quase 43 quilos de drogas e mais de mil unidades de anabolizantes em um caminhão na PR-323, no Norte do Paraná.





A apreensão aconteceu durante a Operação Radar, quando o veículo reduziu a velocidade de forma brusca e parou no acostamento da via, o que chamou a atenção dos agentes.

Durante a vistoria ao caminhão, os policiais encontraram, em meio à carga de bobinas, inúmeras caixas carregadas com cigarros eletrônicos, entorpecentes e anabolizantes.





O veículo, que tinha placas do Paraguai, também foi apreendido. O condutor foi conduzido junto com o caminhão e com os itens para a Receita Federal e, depois, para a Polícia Federal, em Londrina. O motorista deve responder pelo crime de contrabando e tráfico de drogas.





O entorpecente não foi especificado, mas, segundo um teste preliminar, devia se tratar de metanfetamina, cocaína ou heroína.





A Polícia Rodoviária Estadual estima que a apreensão causou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões ao crime organizado.