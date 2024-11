Homem é preso pelo choque na PR-445 acusado de ameaçar a esposa com martelo e faca em Londrina

Um homem de 55 anos foi preso pelo choque na PR-445 acusado de ameaçar a esposa com martelo e faca em Londrina na manhã desta quarta-feira (13).





Segundo a PM (Polícia Militar), a ocorrência de violência doméstica familiar foi registrada às 8h32, no bairro União da Vitória. A mulher relatou aos policiais que o ex-companheiro, não aceitando o fim do relacionamento, foi até a casa dela e, de posse de uma faca e o que aparentava ser uma arma de fogo, ameaçou-a de morte, chegando ao ponto de colocar a faca na barriga dela. Em seguida, evadiu-se do local rumo ignorado em um Fiat Ideia de cor cinza. No entanto, ao sair, falou que retornaria na residência para concretizar as ameaças e matá-la.

A mulher foi orientada a deslocar até a delegacia da Mulher para as medidas cabíveis judiciárias contra o autor.

Depois de divulgadas, via Central de Operações, as características do autor e do carro, foi abordado e preso na PR-445.





